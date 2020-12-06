ŞANLIURFA'da terör örğütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika