Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
06.12.2020 23:23
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
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