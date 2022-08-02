Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

02.08.2022 10:31
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile MİT Bölge Başkanlığı, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezinde düzenlenen operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların kaldığı adreslerde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 mermi ile 530 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Atlı polislerden Gaziantep'te denetim Atlı polislerden Gaziantep'te denetim Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde 35 şüpheli gözaltına alındı Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimde 35 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Fenerbahçe'nin transfer listesi! Hedefte kaleci ve forvet takviyesi var
10:19 Sivaslı genç, kendisine saldıran köpeklerden havlayarak kurtuldu
10:10 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve 1000 TL'lik banknot iddialarını reddetti: Yanlı bilgi
09:57 Sosyal medyayı karıştıran kiralık katil sitesindeki detaylar kan dondurdu
09:49 Şili'de kendiliğinden açılan 200 metre derinliğindeki dev çukur bölgede büyük korku yarattı
09:44 Dünyanın en büyük meyvesi! Jackfruit'in faydaları saymakla bitmiyor
09:43 41 yaşındaki Cansu Dere kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı
09:30 1300 yıllık tarihi camide tepki çeken Budist ayini!
09:29 Sultangazi'de akılalmaz sokak dövüşleri! Mahallede kızlar, arazide erkekler birbirine acımasızca saldırdı
09:26 Kendisine burun estetiği yapan adam aşırı kan kaybı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 10:34:07. #1.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement