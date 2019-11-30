Şanlıurfa'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 5 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü içinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen 2 Belçikalı, 1 Fransız ve 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Suriye uyruklu diğer zanlı ise savcılıktaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.