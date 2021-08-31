Şanlıurfa'da dehşete düşüren kavga kamerada - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavga kameralara yansıdı. Görüntülerde eli sopalı onlarca kişi, park halindeki araçlara saldırıp hurdaya çevirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşandı. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle anlaşmazlık bulunan iki grup, dün Tahir A.'ya ait oto yıkama dükkanında tartıştı. Araya girenler tartışmayı kavgaya dönüşmeden sonlandırdı. Sabah saatlerinde araçlarıyla yeniden oto yıkama dükkanına gelen şahıslar ile Tahir A. arasında kavga çıktı. Olayı duyan Tahir A.'nın yakınları da bölgeye gelince kavga daha da büyüdü.

Araçları parçaladılar

Hırsını alamayan grup, taş ve sopalarla karşı tarafın dükkanının önünde bıraktığı araçlarına saldırdı. Araçlara taş ve sopalarla saldıran şahıslar, saldırıya dakikalarca devam etti. Kavga nedeniyle bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri, öfkeli kalabalığı dağıtmayı başardı. Kavgada 4 kişi yaralanırken 3 araç ise adeta hurdaya döndü.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA