Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu! - Son Dakika
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Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!

12.05.2022 23:13

Şanlıurfa'nın Urfa'nın Başbük ilçesinde Demir Çağı'ndan kalma bir yer altı yapısı bulundu. Şehirde heyecan yaratan yapının ziyarete açılıp açılmayacağı çok merak ediliyor.

Şanlıurfa'da arkeologlar tarafından keşfedilen gizli oda, kent genelinde merak uyandırdı. Vatandaşları bu odanın en kısa zamanda ziyaretlere açılmasını talep ediyor.

TANRI TASVİRLERİ YER ALIYOR

MÖ ilk bin yıllık dönemde kullanıldığı düşünülen komplekste Asur üslubunda tanrı tasvirlerini içeren bir duvar resmi tespit edildi. Hakemli bilimsel dergi Antiquity'de yayımlanan araştırmada, resmin yerel halk tarafından çizildiği ifade edildi.

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YENİ ASUR İMPARATORLUĞU KÜLTÜRÜ

Indepedent Türkçe'de yer alan habere göre keşif, Mezopotamya'dan gelen ve daha sonra Anadolu'ya yayılan Yeni Asur İmparatorluğu kültürünün yerel halka güçlü bir şekilde nüfuz ettiğini gösteriyor. Bu imparatorluk, MÖ 600 ve 900 arasında bugünkü Türkiye topraklarının çoğunu kapsamıştı.

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4 TANRI TASVİRİ TANIMLANAMADI

Araştırmacılara göre bu arkeolojik eser, Asur sanatının köylerde Arami tarzına nasıl uyarlandığını gözler önüne seriyor. Resimde tasvir edilen 8 tanrıdan 4'ü tanımlanamadı. Diğer tanrılarsa Aramice yazılarla açıklanmıştı: Fırtına, yağmur ve gök gürültüsü tanrısı Hadad; bereket ve koruma tanrıçası Atargatis; Ay tanrısı Sîn ve Güneş tanrısı Šamaš. Araştırmacılar, Atargatis çiziminin bu bölgede Suriye kültürüne ait başlıca tanrıçalardan olan Atargatis'in bilinen en eski tasviri olduğunu belirtti.

YAĞMACILARIN HEDEFİ HALİNE GELDİ

Yetkililer yağmacıların ilçedeki bir evin altında bulunan hazineleri çalmak istediğini aktardı. Edinilen bilgiye göre polis yağmacıları engelledi ve açılan soruşturmada Başbük'teki iki katlı evin zemininde bir geçit keşfedildi. Bunun ardından arkeologlara haber verildi ve araştırmacılar 2,2 x 1,5 metre boyutlarındaki geçidi inceledi. Böylelikle yer altındaki kompleks açığa çıktı.

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