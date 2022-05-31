Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı

31.05.2022 16:02
Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı

Şanlıurfa'da fırınlara yönelik yapılan denetimlerde gramajı standardın altında olduğu tespit edilerek el konulan ekmekler, dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Şanlıurfa'da fırınlara yönelik yapılan denetimlerde gramajı standardın altında olduğu tespit edilerek el konulan ekmekler, dar gelirli ailelere ücretsiz olarak dağıtıldı.

Ceylanpınar Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde ekmek fırınlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde fırınlar, hijyenik kurallara uyulup uyulmadığının yanı sıra gramaj kontrolü açısından da incelendi. Zabıta ekipleri ekmek fırınlarına yönelik yaptıkları denetimlerde tarihi geçmiş gazlı içecek ve gramajı eksik ekmeğin olduğunu belirledi. Tarihi geçmiş gazlı içecek ve noksan gramajlı ekmeğe el koyan zabıta ekipleri, işletmeler hakkında "Kabahatler Kanunu" kararıyla cezai işlem uyguladı. Sağlıksız gıdaların satışını engellemek amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, el konulan gazlı içecekleri imha etti. El konulan ekmekler ise Ceylanpınar ilçe merkezindeki ihtiyaç sahiplerine tek tek dağıtıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı
Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı
Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı
Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı
Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı

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Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, Ceylanpınar, Şanlıurfa, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da denetimde el konulan düşük gramajlı ekmekler ücretsiz dağıtıldı - Son Dakika


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