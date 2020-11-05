Şanlıurfa'da denetimler aksaksız sürdürülecek - Son Dakika

Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Türkiye genelinde son günlerde yükselme eğilimi gösteren korona virüs salgınına karşı alınacak tedbirleri ve mevcut durumu değerlendirmek üzere gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Erin, tedbirlerin gevşetilmeden sürdürülmesinin, toplum sağlığı açısından hayati önem taşıdığını söyledi. Korona virüs salgınının dünya genelinde toplum sağlığını tehdit eden bir hadise olduğunu değerlendiren Vali Erin, şimdiye kadar alınan tedbir ve denetimlerle salgını kontrol altında tutmayı büyük oranda başardıklarını, öngörüler doğrultusunda sağlık alanında tüm planlamalarını yaptıklarını dile getirdi. Salgınla mücadelede en önemli görevin sağlık çalışanlarına düştüğünü ve bu görevlerini ilk günden itibaren büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiklerini kaydeden Vali Erin, "Tüm sağlık çalışanlarımıza özveri ve fedakarlıkları nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Pandemi ile mücadelenin sadece sağlık çalışanlarının tek başına yürütebileceği bir mücadele olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin bu mücadelede bilinçli bir şekilde rol alması gerektiğinin belirten İl Sağlık Müdürü M. Emre Durmuş ta sağlık sisteminin aksatılmadan sürdürülmesi için rehavete kapılmadan çalışmaya devam ettiklerini söyledi. - ŞANLIURFA