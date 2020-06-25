Şanlıurfa'da denetimler arttırılıyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da denetimler arttırılıyor

Korona virüs salgınına karşı kontrollü sosyal hayat sürecinin başladığı Şanlıurfa'da, hükumetin ve bakanlıkların aldığı tedbir kararlarının daha sıkı uygulanacağı bildirildi.

Korona virüs salgınına karşı kontrollü sosyal hayat sürecinin başladığı Şanlıurfa'da, hükumetin ve bakanlıkların aldığı tedbir kararlarının daha sıkı uygulanacağı bildirildi. Başta maske kullanımı olmak üzere iş yerlerindeki denetimlerin daha da sıklaştırılması için Vali Abdullah Erin talimat verdi.

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Şanlıurfa İl Pandemi Kurulu, video konferans yöntemiyle toplanarak, salgın karşısındaki son durumu, alınan tedbir kararlarını ve denetim tedbirlerini görüştü. Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantıda, en büyük riskin salgın riskini hafife alan davranışlar olduğu belirtildi. Toplantı sonucunda bir değerlendirme yapan Vali Erin, hükumetin ve bakanlıkların aldığı tedbir kararlarını tavizsiz şekilde uygulamaya devam ettiklerini ifade ederek, pozitif vakaların önüne ancak daha sıkı bir denetim ve vatandaşların alacağı tedbirlerle geçilebileceğini söyledi.


Salgının önlenmesi amacıyla alınan tedbir kararlarını hatırlatan Vali Erin, özellikle maske kullanmayanlar, halkın yoğun şekilde girip çıktığı tüketim alanları ve iş yerlerinde denetimlerin artırılması için talimat verdi.


Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Denetim Ekiplerine, polis, halk sağlığı ve belediye zabıta teşkilatlarının desteği de devam edecek. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü de on ve üzeri istihdam sağlayan üretime dayalı iş yerlerinde denetimlerde bulunacak. - ŞANLIURFA

Abdullah Erin, Koronavirüs, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:03 Kaynak: İHA

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