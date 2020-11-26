Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor - Son Dakika

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koordinesinde, dört gün sürecek yoğunlaştırılmış korona virüs tedbir denetimleri kent genelinde yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye çapında dört gün boyunca hayatın her alanını kapsayacak şekilde yapılan denetimlerin büyük önem taşıdığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, denetim ekiplerine gönderdiği mesajında, kural ihlali yapanlara yaptırım uygulamakta tereddüt edilmemesini rica etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 İl Valisi ile telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından başlatılan ve dört gün sürecek yoğunlaştırılmış denetimleri, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi tüm iş kolları ve yaşam alanlarını kapsıyor.

Salgınla mücadelede son derece hassas ve kırılgan bir noktasında olduklarını belirten Vali Erin, denetimlerin sıklaştırılarak tavizsiz uygulanmasını, kural ihlali yapanların kötü örnek olmalarının engellenmesi için yaptırım uygulamakta tereddüt edilmemesini, kalabalık oluşumunun engellenmesini, maske kullanımı başta olmak üzere tedbirlere uyum konusunda tavizsiz davranılmasını istedi.

Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları tek tek durdurularak, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ile hijyen-temizlik tedbirleri incelenecek. Pazar yerlerine yönelik tedbirlerin denetlenmesi üzerine de planlamanın yapıldığı Şanlıurfa'da, yerel yönetimler tarafından her bir pazar yeri için bir yönetici belirlendi. Pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler ve uygulanacak kurallardan sorumlu olan yöneticiler, ihlal durumlarını kolluk kuvvetlerine bildirerek müdahale edilmesini sağlamaya başladı.

26-27-28 ve 29 Kasım 2020 tarihlerinde Şanlıurfa genelinde vali ve kaymakamlar koordinasyonunda devam edecek yoğunlaştırılmış denetimler, alışveriş merkezlerinde de sürdürülecek. Alışveriş merkezlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, çalışma saati kısıtlamaları, kapalı alanların merkezi klima ve hava filtre sistemlerinin düzenli bakımının yapılıp yapılmadığı denetlenecek. - ŞANLIURFA