Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor

26.11.2020 15:05
Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor, System.String[]

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koordinesinde, dört gün sürecek yoğunlaştırılmış korona virüs tedbir denetimleri kent genelinde yapılmaya başlandı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in koordinesinde, dört gün sürecek yoğunlaştırılmış korona virüs tedbir denetimleri kent genelinde yapılmaya başlandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Türkiye çapında dört gün boyunca hayatın her alanını kapsayacak şekilde yapılan denetimlerin büyük önem taşıdığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, denetim ekiplerine gönderdiği mesajında, kural ihlali yapanlara yaptırım uygulamakta tereddüt edilmemesini rica etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 81 İl Valisi ile telekonferans yöntemiyle yaptığı toplantının ardından başlatılan ve dört gün sürecek yoğunlaştırılmış denetimleri, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi tüm iş kolları ve yaşam alanlarını kapsıyor.

Salgınla mücadelede son derece hassas ve kırılgan bir noktasında olduklarını belirten Vali Erin, denetimlerin sıklaştırılarak tavizsiz uygulanmasını, kural ihlali yapanların kötü örnek olmalarının engellenmesi için yaptırım uygulamakta tereddüt edilmemesini, kalabalık oluşumunun engellenmesini, maske kullanımı başta olmak üzere tedbirlere uyum konusunda tavizsiz davranılmasını istedi.

Denetimler kapsamında toplu taşıma araçları tek tek durdurularak, HES kodu uygulaması, maske takma zorunluluğu ile hijyen-temizlik tedbirleri incelenecek. Pazar yerlerine yönelik tedbirlerin denetlenmesi üzerine de planlamanın yapıldığı Şanlıurfa'da, yerel yönetimler tarafından her bir pazar yeri için bir yönetici belirlendi. Pazar yerlerinde alınması gereken tedbirler ve uygulanacak kurallardan sorumlu olan yöneticiler, ihlal durumlarını kolluk kuvvetlerine bildirerek müdahale edilmesini sağlamaya başladı.

26-27-28 ve 29 Kasım 2020 tarihlerinde Şanlıurfa genelinde vali ve kaymakamlar koordinasyonunda devam edecek yoğunlaştırılmış denetimler, alışveriş merkezlerinde de sürdürülecek. Alışveriş merkezlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, çalışma saati kısıtlamaları, kapalı alanların merkezi klima ve hava filtre sistemlerinin düzenli bakımının yapılıp yapılmadığı denetlenecek. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor
Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor
Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor

İçişleri Bakanlığı, Abdullah Erin, Toplu Taşıma, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu'ndan "Toplantı kayıt altına alınmasın" diyen müdüre yanıt: Rahatsızım diyen burayı terk edebilir Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak Oyuncu Bekir Aksoy, eşi ve 8 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Yaşlı adam, karantinadaki oğluna ekmek götürürken tedbirlere uymayanları görünce ağladı Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar: Sadece 4 parti barajı geçebiliyor Kaş kaldırma estetiği yaptıran Akasya Asıltürkmen, yüzünün bandajlı halini paylaştı Bakan müjdeyi verdi! Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor ODTÜ'den heyecanlandıran buluş: Koklamak koronavirüsten korunmaya yetiyor
"Asgari ücretle çalışıyorum" diyen başkan yardımcısının Maldivler'de çekilmiş fotoğrafları çıktı         
15:03
Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi Danimarka'da itlaf edilen vizonlar toprağın altından yüzeye yükseldi         
15:00
Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Asgari ücret zammı için ilk toplantı 4 Aralık'ta yapılacak         
14:39
Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı Hayatını kaybeden Maradona'nın ölmeden önceki son sözleri ortaya çıktı         
14:32
Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'yla ilgili olay iddia: PKK'nın miting, açlık grevi gibi faaliyetlerinde bulunmuş Gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'yla ilgili olay iddia: PKK'nın miting, açlık grevi gibi faaliyetlerinde bulunmuş         
14:03
Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu Ortaköy sahili açıklarında bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
13:59
Evinin camına Evinin camına "Koronavirüs bitene kadar misafir almıyoruz" yazılı afiş astı         
13:42
Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak Akıncı Üssü Davası'nda sanıklardan mahkemeye küstah tehdit: Esas gülen, son gülen olacak         
13:19
Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak Ülke ayağa kalktı! Aynı yatakta basılan iki erkek, kamuya açık alanda kırbaçlanacak         
13:03
Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 kadrolu işçi alınacak         
12:49
Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu Seçimlerden önce görkemli törenle temeli atılan rehabilitasyon merkezi, koyun otlatma alanı oldu         
12:25
Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu Teslim olan kadın terörist örgütteki tecavüz ve taciz olaylarını anlattı: Orada erkek, kadın fark etmiyordu         
11:06
Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu! O anlar kamerada Kasiyerin dikkati tırnakçının oyununu bozdu! O anlar kamerada         
10:21
Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş Sorumsuz anne-baba, 6 aylık bebeğin ölümüne sebep oldu! Susuzluktan can vermiş         
10:20
Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum Durakta otobüs bekleyen kadına iğrenç taciz: Dünden beri ağlıyorum         
10:04
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası ikinci el otomobil fiyatlarında yükseliş durdu, hareketlilik başladı         
09:02
Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor Koronavirüs sonrası karavan satışları patladı! Almak isteyen 1 yıl sırada bekliyor         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2020 15:30:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da denetimler tavizsiz sürdürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei