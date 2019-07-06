Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu (2)
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Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu (2)

46 dakika önce

ACI HABERİ ULAŞTITedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in acı haberi memleketi Adana'ya ulaştı.

Şanlıurfa'da denetlemede rahatsızlanan ikinci asker de şehit oldu (2), System.String[]

ACI HABERİ ULAŞTI
Tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Volkan Şevik'in acı haberi memleketi Adana'ya ulaştı. Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'ndeki babaevine gelen askeri yetkiler, aileye acı haberi verdi. Şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu. Şehidin cenazesinin yarın toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 10:41 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
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