Şanlıurfa'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Deneyap Teknoloji Atölyesi' tanıtıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öğrencilere yönelik hayata geçirilen "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı.

Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öğrencilere yönelik hayata geçirilen "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tanıtım ve bilgilendirme toplantısında, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek için yola çıktıklarını belirtti.

Atölye kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında işbirliği yapıldığını belirten Kökçam, şunları kaydetti:

"81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Bu kapsamda milli teknoloji hamlesi ile ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında kilit rol oynayacak gençlerin yetiştirilecek. Öğrenci seçimi, müfredatlar, eğitmen seçimi, gerçekleştirilecek projeler gibi tüm süreçlerin titizlikle takip ediliyor. İlk etapta 12 ilde Deneyap teknoloji atölyelerini açtık. İkinci etapta ise 18 ilde atölyelerimiz açılacak. Bu iller arasında Şanlıurfa'da bulunuyor. Geleceğin teknoloji yıldızları inşallah Şanlıurfa'dan da yükselecek, parlayacak."

Kökçam, atölye için eğitmenlik başvurularının 12 Ocak 2020'ye kadar alınacağını ifade ederek, mülakatların ardından çalışmalara başlayacaklarını anlattı.

Toplantıya il genelindeki okulların müdürleri, öğretmenleri ve diğer ilgililer katıldı.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Görevimizin başındayız" mesajı
Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı Önce tırları kurşunlandı şimdi de iş yerleri kundaklandı Değerli kağıtların satış bedeli belli oldu

Son Dakika Haberleri
23:22 İstanbul valisi yerlikaya taksim'de açıklama yaptı - Son Dakika
23:22 Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı - Son Dakika
23:22 Trump ile Abdülmehdi Irak'taki son durumu görüştü - Son Dakika
23:21 Yılbaşı öncesi uyuşturucu denetimi - Son Dakika
23:21 Cezaevinden firar etti, 2 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı (2) - Son Dakika
22:45 Milli Piyango'nun büyük ikramiyesi Bursa İnegöl'e çıktı! Bilet bir AVM'den alınmış - Son Dakika
22:20 2020 Milli Piyango sonuçları belli oldu! İşte yılbaşı özel çekilişi sıralı tam listesi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 23:26:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da "Deneyap Teknoloji Atölyesi" tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]