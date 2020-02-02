Şanlıurfa'da depremde kayan cami minaresi yıkıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde depremde hasar gören Hz. Aişe Camii'nin minaresi kontrollü şekilde yıkıldı.



Geçtiğimiz hafta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Hz. Aişe Camii'nin minaresinde kayma meydana geldi. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda kayan minare için yıkım kararı çıkarıldı. Bölgede çevre güvenliğini sağlayan belediye ekipleri, daha sonra 45 metre yüksekliğindeki minarenin kontrollü bir şekilde yıkımını gerçekleştirdi.



Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Fırat Gök, "Elazığ depreminin ardından camimizin minaresinde kayma meydana geldi. Devrilme ihtimaline karşı Karaköprü Belediyesi ekipleri tarafından yıkımı gerçekleşti. Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye çok teşekkür ederiz. İnşallah cami minaremizi daha sağlam bir şekilde tekrar yapacağız" diye konuştu. - ŞANLIURFA