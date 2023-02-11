Şanlıurfa'da 33 kişinin öldüğü binayla ilgili 11 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 33 kişinin öldüğü binayla ilgili 11 gözaltı

11.02.2023 14:39
Şanlıurfa'da 33 kişinin öldüğü binayla ilgili 11 gözaltı

ŞANLIURFA'da, depremde 33 kişinin hayatını kaybettiği Osman Ağan Apartmanı'na ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

ŞANLIURFA'da, depremde 33 kişinin hayatını kaybettiği Osman Ağan Apartmanı'na ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Heyetler, kolonlardan karot örneği alırken, müteahhitler dahil 11 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Şanlıurfa'da yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanması sonrası Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Kentte ilk yıkılan ve 33 kişinin öldüğü, 4 kişinin de kurtarıldığı İpekyol Caddesi'ndeki Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapıldı. Soruşturma kapsamında, binalarda inceleme yapmak üzere 1 başsavcı vekili, 5 cumhuriyet savcısı, 6'şar kişilik bilirkişi ve polis ekiplerinden oluşan 3 heyet oluşturuldu. Heyetler, kentte yıkılan binalarda incelemelerine başlayarak kolonlardan karot örnekleri aldı. Osman Ağan Apartmanı'nda inceleme yapan heyetin, yapıda ciddi malzeme kusurları tespit ettiği belirtildi.

Şanlıurfa'da yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin soruşturma kapsamında, yıkılan binalarla ilgili belirlenen yapım kusurları ve kolon kesme iddialarına ilişkin aralarında müteahhitlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.ŞANLIURFA'DA 15 BİN 888 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİŞanlıurfa'dan ayrıca 15 bin 888 afetzede, uçaklarla tahliye edildi. Ulaşımın ücretsiz sağlandığı kentte halk, havalimanında sıra sistemiyle başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, Türkiye'nin farklı kentlerine gönderiliyor.KENTTE 170 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan depremlerde 170 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 294 kişinin yaralandığı Şanlıurfa'da, arama-kurtarma çalışmaları 4'üncü günde son buldu. Depremde yıkılan binaların moloz ve enkazı temizlenmeye çalışılırken, hayatlarını kaybedenler ise yakınları tarafından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Depremde kentte 4 bin 727 binada da hasar oluştu. Riskli binalarda hasar tespitti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce tespit edilmeye çalışılıyor. Halen Bahçelievler, Yenişehir, Karaköprü semtlerinde riskli binaların bulunduğu cadde ve sokaklar, araç ve yayalara kapalı nulunuyor. Depremin ardından bölge halkı, daha güvenli olan kırsal mahallelerdeki tek katlı yığma evlerde kalmaya başladı. Şanlıurfa'da depremzedeler için 2 bin 200 çadır kuruldu. Kabul faaliyetleri ve yemek ikramlarının yasaklandığı taziye evleri, barınma amacıyla kullanılmaya başlandı.


Kaynak: DHA
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 33 kişinin öldüğü binayla ilgili 11 gözaltı - Son Dakika

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