Şanlıurfa'da depremzedelere konaklama desteği - Son Dakika
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Şanlıurfa'da depremzedelere konaklama desteği

6 saat önce

Şanlıurfa'da lüks bir otel, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki depremzedelere konaklama desteği sağlanacağını duyurdu.

Şanlıurfa'da depremzedelere konaklama desteği, System.String[]

Şanlıurfa'da lüks bir otel, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki depremzedelere konaklama desteği sağlanacağını duyurdu.

Kent merkezinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı bir otelin Genel Müdürü Hakan Gürsoy, düzenlediği basın toplantısında Elazığ'da meydana gelen depremden duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Gürsoy, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde depremzedelerin yaralarını sarmaya çalıştığını anlattı.

Depremden etkilenen Elazığ ve Malatyalı vatandaşların acılarını bir nebze de olsa hafifletmek istediklerini vurgulayan Gürsoy, "Bizlerde otel olarak deprem nedeniyle mağdur olan ve barınma sorunu yaşayan kişileri AFAD koordinasyonunda otelimizde ücretsiz misafir etmek istiyoruz. Bu konuda vatandaşlarımız bizlere 0414 318 80 00 numaralı telefonumuzdan 7 gün 24 saat ulaşabilir. Kuruluş olarak depremzedelere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlıyız. Depremde yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Hakan Gürsoy, Şanlıurfa, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:38 Kaynak: AA
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