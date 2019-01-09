Şanlıurfa'da Dere Taştı: 3 Ev Tahliye Edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışları nedeniyle dere taştı, güvenlik amacıyla 3 ev tahliye edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışları nedeniyle dere taştı, güvenlik amacıyla 3 ev tahliye edildi.



Gece bastıran kar ve sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre,ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal Mahallesi'nin içinden geçen dere, yoğun yağışlar nedeniyle taştı. Dere kenarında bulunan birçok evi su basarken, güvenlik amacıyla üç ev tahliye edildi.



Taşıma eğitimi kapsamında eğitim veren Şekerli ilk ve ortaokulunda okuyan öğrenciler, servislerin dereyi geçememesinden dolayı okullarına gidemedi.



Köy yolları kapandı



Dün aksam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam den kar yağışı Karacadağ'da bulunan 30 köyün yolunu kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu köy yolları açılmaya çalışılırken, birçok araç ve okul servisi yolda kaldı. - ŞANLIURFA

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