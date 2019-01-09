Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Dere Taştı: 3 Ev Tahliye Edildi

Şanlıurfa'da Dere Taştı: 3 Ev Tahliye Edildi

2 saat önce

Şanlıurfa'da dere taştı: 3 ev tahliye edildiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışları nedeniyle dere taştı, güvenlik amacıyla 3 ev tahliye edildi.

Şanlıurfa'da dere taştı: 3 ev tahliye edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde etkili olan sağanak ve kar yağışları nedeniyle dere taştı, güvenlik amacıyla 3 ev tahliye edildi.
Gece bastıran kar ve sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre,ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Şekerli kırsal Mahallesi'nin içinden geçen dere, yoğun yağışlar nedeniyle taştı. Dere kenarında bulunan birçok evi su basarken, güvenlik amacıyla üç ev tahliye edildi.
Taşıma eğitimi kapsamında eğitim veren Şekerli ilk ve ortaokulunda okuyan öğrenciler, servislerin dereyi geçememesinden dolayı okullarına gidemedi.
Köy yolları kapandı
Dün aksam saatlerinde başlayan ve gece geç saatlere kadar devam den kar yağışı Karacadağ'da bulunan 30 köyün yolunu kapattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları sonucu köy yolları açılmaya çalışılırken, birçok araç ve okul servisi yolda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:25 Kaynak: İHA

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