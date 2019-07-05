Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da dere yatakları temizlendi
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Şanlıurfa'da dere yatakları temizlendi

1 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentteki derelerde temizlik çalışması yaptı.

Şanlıurfa'da dere yatakları temizlendi, System.String[]
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentteki derelerde temizlik çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri derelerde temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Karaköprü, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun bölgelerindeki dere yataklarını temizleyen ekipler, dere yataklarında bakım ve onarım çalışması da yaptı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:48 Kaynak: AA
şanlıurfa, Güncel
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