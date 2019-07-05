Şanlıurfa'da dere yatakları temizlendi
1 saat önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentteki derelerde temizlik çalışması yaptı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:48 Kaynak: AA
Büyükşehir Belediyesi kentteki derelerde temizlik çalışması yaptı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde temizlik çalışmalarını sürdüren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri derelerde temizleme çalışması gerçekleştirdi. Karaköprü
, Sırrın, Cavsak ve Karakoyun bölgelerindeki dere yataklarını temizleyen ekipler, dere yataklarında bakım ve onarım çalışması da yaptı.
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