Şanlıurfa'da derelerde temizlik çalışmaları
1 saat önce
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde bulunan derelerde periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:40 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde bulunan derelerde periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinden geçen Akpıyar, Çavşak ve Karakoyun derlerinde bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Görüntü ve çevre kirliliğine mahal vermek için belirli aralıklarla derelerde çalışmalar yapılırken insan sağlığına zarar verecek olan tüm etkenler ortadan kaldırılıyor.
Sürdürülen çalışmaları yerinde denetleyerek bilgi alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül
, "Büyükşehir Belediyem personellerimizce Karakoyun deremizin temizleme çalışmaları devam etmektedir. Bu gün bu çalışmaları yerinde denetledik. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz, derelerimizin temizleme çalışmaları zor ve buraların haşerat üretimi noktasında çok fazla. Vatandaşlarımızın derelerimizi kirletmemesini rica ediyoruz. Periyodik olarak çalışmalarımız ediyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA
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