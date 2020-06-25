Şanlıurfa'da devlet desteğiyle kurulan fabrikaların sayısı artıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesi için uygulanan desteklerden faydalanan kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, Organize Sanayi Bölgesinde son 3,5 yılda 209 fabrika faaliyete başlayarak istihdama katkı sundu.

Geçmiş yıllarda terör nedeniyle sosyal ve ekonomik hayatta sıkıntı yaşanan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, son dönemlerde ise yatırım ve istihdamla anılıyor.

Güneydoğu illeri için sağlanan destekler, bölgenin önde gelen kentlerinin başında yer alan Şanlıurfa'da istihdama katkı sunuyor.

Türkiye'nin büyümesine ve kalkınmasına katkı sunmak isteyen yatırımcıya ve üreticiye destek veren Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan avantajları kullanmak isteyen çok sayıda iş adamı, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde son 3,5 yılda çeşitli ölçeklerde 209 fabrika açtı.

Açılan fabrikalar sayesinde yaklaşık 14 bin kişi için yeni istihdam sağlandı.

"Tekstil ve ayakkabıcılık öne çıkan sektörler"

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Yunus Emre Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin alan bakımından en büyük ilk 10 organize sanayi bölgesinden birine sahip olduklarını söyledi.

Bir çok ayakkabı firmasının kentteki Organize Sanayi Bölgesinde yeni fabrikalar kurarak çalışmalarına başladığını ifade eden Aksu, ilerleyen dönemde yeni fabrikaların da bölgeye kurulmasını planladıklarını belirtti.

Devletin destek ve teşvikleri sayesinde sanayide ciddi bir hareketliliğin yaşandığına dikkati çeken Aksu, "Teşvik ve desteklerden faydalanmak isteyen yatırımcıların en çok tercih ettiği bölge kentlerinin başında Şanlıurfa geliyor. Tekstil ve ayakkabıcılık öne çıkan sektörlerin başında geliyor, daha çok bu alanlara ilişkin yatırım müracaatları oluyor." dedi.

Aksu, son yıllardaki yatırımların da katkısıyla şu an yaklaşık 28 bin kişinin bölgede istihdam edildiğini bildirerek, yeni yatırımlarla bu sayının hızla artacağını söyledi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil İbrahim Peltek de Türkiye'nin son yıllarda ciddi manada bir büyüme içinde olduğunu söyledi.

Her bakanlığın işsizliğin istihdama dönüştürülmesi için ayrı ayrı yatırım fırsatı sunduğunu vurgulayan Peltek, yerelde de valilik, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Oda iş birliğiyle yatırımcılara her türlü kolaylığın sağlandığını ifade etti.

Devletin sağladığı desteklerin hızla yatırıma dönüşmeye başladığını anlatan Peltek, bu sayede istihdamın da arttığını kaydetti.

Peltek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak bölgede üretimin sürdürüldüğünü anlattı.

Bölgede 13 yeni fabrika için de altyapısı hazır alan olduğunu aktaran Peltek, buranın da yatırımcısını beklediğini belirtti.