Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Devrilen Kayanın Altına Kalan Çocuk Öldü

Şanlıurfa'da Devrilen Kayanın Altına Kalan Çocuk Öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen kayanın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Devrilen Kayanın Altına Kalan Çocuk Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen kayanın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 20 kilometre mesafedeki Yoğurtçuk Mahallesi'nde evlerinin yakınlarındaki kayalık alanda oyun oynayan Mehmet Eyyüp Beyazsaç (6), devrilen kayanın altında kaldı.

Çevredekiler tarafından kayanın altından ağır yaralı olarak çıkarılan Beyazsaç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyazsaç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Beyazsaç'ın cesedi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 11:17 Kaynak: AA
Güncel
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