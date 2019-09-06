Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
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Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

58 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Halil Özgül (18) idaresindeki plakasız motosiklet, ilçeye bağlı Hacılar ve Yaylak mahalleleri arasındaki yolda devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Özgül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Özgül'ün cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

İbrahim Halil, Şanlıurfa, Hacılar, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:28 Kaynak: AA
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