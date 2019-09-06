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Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kasksız sürücü İbrahim Halil Özgül (19), yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu kasksız sürücü İbrahim Halil Özgül (19), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Bozova'ya bağlı kırsal Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Halil Özgül'ün kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, kask kullanmayan Özgül motosikletle birlikte savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İbrahim Halil Özgül'ün hayatını kaybettiğini belirlendi. Özgül'ün cansız bedeni buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


İbrahim Halil, Şanlıurfa, Bozova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:45 Kaynak: DHA
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