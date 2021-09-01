Şanlıurfa'da devrilen otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Miraç (4), Fatih (23), Arzu (11), Sibel (41) ve Berat (8) Çatak yaralandı.

Şanlıurfa 'da otomobilin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

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