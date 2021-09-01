Şanlıurfa'da devrilen otomobilde aynı aileden 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Halil Çatak idaresindeki 26 PH 950 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu Akziyaret Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Miraç (4), Fatih (23), Arzu (11), Sibel (41) ve Berat (8) Çatak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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