ŞANLIURFA - Devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mehmet Sırrı Çaktur idaresindeki 63 E 4091 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresinde devrildi. Otomobilde bulunan sürücüyle Fadile ve Mikail Çaktur, itfaiyenin yarım saatlik çalışmasının ardından bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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