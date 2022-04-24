Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

24.04.2022 14:36
Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Ömer Çakmak (40) idaresindeki 02 YM 615 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Kazada otomobil sürücüsü Çakmak ve beraberinde bulunan eşi Zemzem (30) ile çocukları Ahmet (12) ve Medine (9) Çakmak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Ömer Çakmak, Şanlıurfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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