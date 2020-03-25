Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
6 saat önce
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şehmus Bozaslan idaresindeki 63 VP 682 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Dağyanı Jandarma Karakolu önünde refüje çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Fatma, Hansey, Yavuz ve Eyyup Bozaslan ile Adalet, Nisa ve Rahime Aslan yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:46 Kaynak: AA
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