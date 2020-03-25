Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehmus Bozaslan idaresindeki 63 VP 682 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolu Dağyanı Jandarma Karakolu önünde refüje çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile yanında bulunan Fatma, Hansey, Yavuz ve Eyyup Bozaslan ile Adalet, Nisa ve Rahime Aslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.