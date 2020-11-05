Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Fevzi Ozan Damat idaresindeki 27 ACJ 694 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Şanlıurfa gişeleri yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.
Devrilen otomobil, bariyerlerin üzerinde ters durdu.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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