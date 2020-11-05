Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa 'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Hayvansever kadın, köpek mamalarını ve kaplarını çalan hurdacıya beyzbol sopasıyla saldırdı

İran Cumhurbaşkanı ABD başkanlık seçiminde tarafını belli etti: İran, Trump döneminde tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdi