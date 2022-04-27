Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

27.04.2022 14:03
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Kızılkaya yönetimindeki 63 TH 906 plakalı otomobil, Harran ilçesine bağlı Ünlü Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Kızılkaya, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ali Kızılkaya'nın, AK Parti Harran İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tamer Kızılkaya'nın babası olduğu öğrenildi.

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Kızılkaya, Şanlıurfa, Hisarcık, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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