Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı

27.04.2022 15:24
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ali Kızılkaya (66) hayatını kaybederken, 3 akrabası da yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ali Kızılkaya (66) hayatını kaybederken, 3 akrabası da yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ünlü Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine giden Ali Kızılkaya yönetimindeki 63 TH 906 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kızılkaya ile otomobilde bulunan akrabaları Emine Kızılkaya (55), Mehmet Sergen Kızılkaya (18) ve Fadile Kızılkaya (22), ambulanslarla Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Ali Kızılkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı
Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, 3 akrabası yaralı - Son Dakika
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