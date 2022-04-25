Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar - Son Dakika
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Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar

25.04.2022 17:47
Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen TIR'dan etrafa bayram şekerleri ve çikolatalar saçıldı.

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen TIR'dan etrafa bayram şekerleri ve çikolatalar saçıldı. Kazayı görüp bölgeye koşan çevredekilerden bazılarının şeker ve çikolataları topladığı anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. Şekerleme firmasından yüklenen, içinde bayram şekeri ve çikolataları bulunan TIR, şipariş yerine giderken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'daki şeker ve çikolatalar yola saçıldı. Bu sırada kazayı görenler bölgeye koştu. TIR'ın devrildiğini görenlerden bazıları, yola saçılan şeker ve çikolataları toplamak için birbirleriyle yarıştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şeker ve çikolataları toplayanların, çuval ve poşetlere koyarak araçlarına aldıkları görüldü. Şeker ve çikolataların toplandığı anlardan görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.


Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar
Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar
Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar
Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar
Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar
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Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da devrilen TIR'daki şekerleri yoldan topladılar - Son Dakika


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