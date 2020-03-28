Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
6 saat önce
Viranşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Viranşehir ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur Abak'ın kullandığı 34 ZD 1692 plakalı tır, Viranşehir- Şanlıurfa Karayolunun 23. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan Abak, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Abak, ilk müdahalesinin ardından Adana'ya sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:30 Kaynak: AA
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