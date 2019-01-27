Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

46 dakika önce

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, çiftçi Eyüp Aydın'ın (55) kullandığı traktör, Taşhan Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Aydın, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aydın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:31 Kaynak: AA

Aydın, Bozova, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 Milyonluk" Soygunun Faili 3 Kardeş Yakalandı 2 Aylık Hamile Esma'nın Katili, Kıskançlık Krizine Giren Kocası Çıktı

Ağılın İçindeki Cesedi Görmek İsteyen Vatandaşlar, Arbedeye Neden Oldu Tam 6 Yıldır Derisi Dökülüyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 21:17:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]