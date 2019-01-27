Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü
46 dakika önce
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi, hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, çiftçi Eyüp Aydın
'ın (55) kullandığı traktör, Taşhan Mahallesi'nde devrildi. Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Aydın, Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Aydın, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 08:31 Kaynak: AA
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