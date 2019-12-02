Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika
Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:52 Kaynak: AA
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Timur Türkan (19) idaresindeki 63 KL 616 traktör, Akçakale ilçesi kırsalındaki Akyaprak Mahallesi yakınlarında devrildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Türkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti Esenyurt'ta kadınlara saldıran şoförün çalıştığı minibüse ceza kesildi