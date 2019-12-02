Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Türkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi 'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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