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Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Timur Türkan (19) idaresindeki 63 KL 616 traktör, Akçakale ilçesi kırsalındaki Akyaprak Mahallesi yakınlarında devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Türkan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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