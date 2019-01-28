Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

3 dakika önce

Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Haliliye ilçesi Örencik Mahallesi'nde tarlasını süren Hamit Çiftçi'nin (25) kullandığı traktör devrildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çiftçi, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çiftçi'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğündeki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:44 Kaynak: AA

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