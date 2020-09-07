Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Şanlıurfa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Mehmet Can (71) yönetimindeki 63 B 716 plakalı traktör, Kantarma Mahallesinde devrildi. Kazada traktörün altında kalan Can, olay yerinde hayatını kaybetti. Traktörün altından çıkarılan Can'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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