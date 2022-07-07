Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

07.07.2022 13:48

Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandıŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi A.Ç. kontrolündeki 42 JJ 779 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma yolu bir süre trafiğe kapattı. Vincin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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