Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi A.Ç. kontrolündeki 42 JJ 779 plakalı vinç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekipleri, yaralı sürücüyü ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma yolu bir süre trafiğe kapattı. Vincin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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