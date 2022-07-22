Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı

22.07.2022 16:13
Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Müslüm G'nin kullandığı 27 SP 553 plakalı minibüs, Suruç-Birecik kara yolunun Kocaali mevkisinde, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrildi.

Sürücü ile minibüsteki 7 yolcu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan aracın yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika
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