Müslüm G'nin kullandığı 27 SP 553 plakalı minibüs, Suruç-Birecik kara yolunun Kocaali mevkisinde, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın çarpması sonucu devrildi.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Müslüm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da devrilen yolcu minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Son Dakika

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