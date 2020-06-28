Şanlıurfa'da devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin çevredeki ekili arazilere sıçramaması için yaklaşık 4 saat müdahale ettiği yangın akaryakıtın bitmesiyle söndü.

Çevredekilerin ihbarı bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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