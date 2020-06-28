Şanlıurfa'da devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da devrilerek alev alan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilerek alev alan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilerek alev alan akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

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Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 LJ 013 plakalı akaryakıt tankeri, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 17. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, alev alan tankerden kendi çabalarıyla çıktı.

Çevredekilerin ihbarı bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kısa sürede alevlerin sardığı tankerdeki 33 bin 592 litre akaryakıt yandı.

İtfaiye ekiplerinin çevredeki ekili arazilere sıçramaması için yaklaşık 4 saat müdahale ettiği yangın akaryakıtın bitmesiyle söndü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 19:03 Kaynak: AA

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