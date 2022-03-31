Şanlıurfa'da "Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi" programı yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi" programı yapıldı

31.03.2022 17:05
Şanlıurfa'da "Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi" programı yapıldı

Şanlıurfa'da "Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi" programı yapıldı.

Şanlıurfa'da "Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi" programı yapıldı.

Valilik Konferans Salonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Metin Esen, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Programda Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, slayt gösterisi eşliğinde yıkıcı teknolojiler nelerdir, yıkıcı teknolojiler endüstriyi nasıl etki ediyor, dijital dönüşüm nedir, dijital dönüşüm tehdit mi, fırsat mı, yıkıcı teknolojiler ve dijital dönüşüm mevcut meslekleri nasıl etkiliyor, dijital dönüşüm konusunda nasıl usta olunur ve şirket yöneticilerine dijital dönüşüm hakkında öneriler konularında katılımcılara bilgiler verdi.

Taşkın, insanların etrafında artık dijital bir ekosistem oluştuğunu söyledi.

Dünyada teknolojinin çok hızlı geliştiğini belirten Taşkın, herkesin, her şirketin bu hızlı dönüşüme ihtiyacının bulunduğunu ifade etti.

Taşkın, teknolojik değişim ve dönüşüm gerçekleştiremeyen şirketlerin ayakta duramayacağını sözlerine ekledi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, geri dönüşüm, Metin Esen, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'Dijital Dönüşümün İş ve Ekonomik Hayata Etkisi' programı yapıldı - Son Dakika


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