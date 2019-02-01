Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Dilencilere Yönelik Operasyon

Şanlıurfa'da Dilencilere Yönelik Operasyon

47 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 2 dilencinin üzerinde yaklaşık 10 bin lira çıktı.

Şanlıurfa'da Dilencilere Yönelik Operasyon, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 2 dilencinin üzerinde yaklaşık 10 bin lira çıktı.

Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları denetimlerde, 2 dilenciyi yakaladı.

M.N.A ve H.C üzerinden toplam 9 bin 138 lira çıktı.

Söz konusu paraya el konulurken, dilencilere de idari para cezası kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

Viranşehir Belediyesi, Zabıta, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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