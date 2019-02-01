Şanlıurfa'da Dilencilere Yönelik Operasyon
47 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 2 dilencinin üzerinde yaklaşık 10 bin lira çıktı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde zabıta ekiplerince yakalanan 2 dilencinin üzerinde yaklaşık 10 bin lira çıktı. Viranşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında yaptıkları denetimlerde, 2 dilenciyi yakaladı.
M.N.A ve H.C üzerinden toplam 9 bin 138 lira çıktı. Söz
konusu paraya el konulurken, dilencilere de idari para cezası kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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