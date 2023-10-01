Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü

Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü
Son Güncelleme: 01.10.2023 12:33

Şanlıurfa'da Suriye uyruklu Mustafa Cuma, dini nikahla birlikte yaşadığı Hadice Abdullah'ı sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Cuma tutuklandı.

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Mustafa Cuma (29), dini nikahla birlikte yaşadığı Hadice Abdullah'ı (24) sokak ortasında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Cinayet şüphelisi Cuma, tutuklandı.

KANLAR İÇERİSİNDE SOKAKTA BULUNDU

Olay, dün akşam Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hadice Abdullah'ın sokakta kanlar içerisinde yerde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hadice Abdullah, ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Genç kadını sokak ortasında kanlar içerisinde bırakıp kaçtı

SUÇ ALETİ BIÇAKLA YAKALANDI

Hatice Abdullah'ı öldürdüğü belirlenen Suriye uyruklu Mustafa Cuma, polis ekiplerinin kısa süren çalışması sonucu suç aleti bıçakla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mustafa Cuma 'kesici aletle kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Genç kadını sokak ortasında kanlar içerisinde bırakıp kaçtı
Kaynak: DHA

Suriye, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dini nikahla birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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