Şanlıurfa'da dip dibe fatura kuyruğu - Son Dakika

Şanlıurfa'da dip dibe fatura kuyruğu

ŞANLIURFA'da, fatura ödemek ve işlem yaptırmak isteyen vatandaşlar PTT önünde sosyal mesafe kuralına uymadan uzun kuyruk oluşturuyor.

Kent merkezinde çoğunluğu kadın onlarca kişi işlem yaptırmak için PTT şubesine geldi. Eyyübiye ve Sarayönü PTT şubeleri önünde aralarında mesafe olmadan uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, uzun süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Koronavirüse karşı hiçbir önlemin alınmadığı kuyrukta bekleyenlerin maske ve eldiven takmadıkları görülürken, yöresel kıyafetli kadınların ise ağızlarını başlarına sardıkları yazmayla kapattığı görüldü.