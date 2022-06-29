Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Mustafa (40) ve Ebubekir Moğul (47) ile Ayhan Timur (50) 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Moğul, Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da direğe çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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