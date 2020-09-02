Şanlıurfa'da doğal gaz borusunun delinmesi - Son Dakika

Şanlıurfa'da iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunun delinmesine ilişkin kentte dağıtım operasyonunu yürüten firma, bölgede sürekli ve kesintisiz gaz arzının devam ettiğini belirtti.

Aksa Doğal Gaz firmasından yapılan açıklamaya göre, çevre yolunun Şanlıurfa otogarı mevkisinde dün çalışma yapılırken doğal gaz şebeke hattına zarar verildiği hatırlatıldı.

Yaşanan hasarın hemen ardından firma ve itfaiye ekiplerinin bölgede çalışma başlattığına yer verilen açıklamada, "Bölgede, sürekli ve kesintisiz gaz arzı devam etmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hasar ve onarım çalışmalarına başlanacaktır. Kazada herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması sevindiricidir. Benzer bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına, doğal gaz hattı geçen bölgelerde yapılacak herhangi bir kazı çalışması öncesi 187 Doğal Gaz Acil Hattı aranarak Aksa Doğal Gaz firmasına haber verilmesi ve gerekli görüldüğü takdirde kazının ilgili teknik personelin eşliğinde yapılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da dün iş makinesinin çalışması sırasında doğal gaz borusunda oluşan sızıntıya doğal gaz ve itfaiye ekipleri müdahale etmişti.