Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı

21.07.2022 17:01
Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.

Şanlıurfa'da doktor Şeyhmus Baraş'ı darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan hasta yakını 3 kardeşin yargılanmasına başlandı.

Viranşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanıklar M.D, M.D, H.D, mağdur Baraş, taraf avukatları, bazı doktorlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Doktor Baraş, olayın yardımcı olmak istediğini ilettiği hasta yakınlarının hakaret etmesiyle başladığını, sanıkların Kürtçe bilmediğini düşünerek önce hakarette, sonra da tehditte bulunarak kendisini darbettiklerini söyledi.

Sanıklardan M.D, tehdit ve hakaret suçunu işlemediğini savunarak, "Ufak bir arbede çıktı. Arbedede kendilerinin doktor olduğunu bilmiyordum. Arbede sırasında vurup vurmadığımı bilmiyorum." dedi.

Sanıklardan H.D. ise çocuğunun tedavisi için hastaneye geldiğini belirterek, "Ben hastaneye gittiğimde çocuğumun ateşi 39,5 dereceydi. Kimseye vurmadım ve hakaret etmedim." beyanında bulundu.

Diğer tutuklu sanık M.D. de darp olayına karışmadığını iddia etti.

Mahkeme, delillerin tamamının toplanmasına, sanık kardeşlerin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"Devrim niteliğinde bir karardır"

Doktor Baraş, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, sanıkların tutuklu yargılanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umarım bu karar, emsal bir karar olur ve sağlıkta şiddeti sonlandırmaya yetecek bir karar olur." dedi.

Baraş'ın avukatı Aycan Ceylan da kararı yerinde bulduklarını vurgulayarak, "Bu, devrim niteliğinde bir karardır. Açıkçası aksini bekliyorduk. Ciddi anlamda (karar) bizim de yüreğimize su serpti." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'da 27 Haziran'da doktor Şeyhmus Baraş, hasta yakınları tarafından darbedilmiş, saldırının ardından gözaltına alınan 3 kardeş tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Asliye Ceza Mahkemesi, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da doktoru darbeden 3 kardeşin yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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