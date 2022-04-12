ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika

Üniversite öğrencisi Buse, ormanda ağaca asılı bulundu! Ardında bir de not bırakmış

Ne yaptın sen Altay! Derbiden 2 gün sonra ortaya çıkan görüntüsü elden ele dolaşıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde dahiliye doktoru olarak görev yapan M.K, iddiaya göre tahlil sonuçlarına bakma meselesinden dolayı çıkan tartışma sonrası hastası F.İ'nin saldırısına uğradı.

Poliklinikte meydana gelen olayda, Kaya'nın boğazını sıkan şüpheliye diğer hastalar ve hasta yakınları müdahale etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HekimSen), olaya tepki göstererek hastane bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde görevli hekimler, basın açıklamasının ardından bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.