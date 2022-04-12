ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

12.04.2022 16:03

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, bir doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde dahiliye doktoru olarak görev yapan M.K, iddiaya göre tahlil sonuçlarına bakma meselesinden dolayı çıkan tartışma sonrası hastası F.İ'nin saldırısına uğradı.

Poliklinikte meydana gelen olayda, Kaya'nın boğazını sıkan şüpheliye diğer hastalar ve hasta yakınları müdahale etti.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HekimSen), olaya tepki göstererek hastane bahçesinde basın açıklaması yaptı.

Siverek Devlet Hastanesi'nde görevli hekimler, basın açıklamasının ardından bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı
ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişi gözaltına alındı Son dakika haber | Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişinin gözaltına alınması Son dakika haber | Şanlıurfa'da taşkınlık yaptıkları iddiasıyla 15 kişinin gözaltına alınması

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
15:40 Fırında mide bulandıran görüntü! Dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptılar
15:36 NATO'dan dikkat çeken paylaşım! Hindi anlamına gelen "Turkey" yerine Türkiye'yi tercih ettiler
15:32 Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümünde yer yerinden oynayacak! Mine'nin bebeğinin babası kim çıkacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 16:46:55. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement