Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama - Son Dakika

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama

6 saat önce

Şanlıurfa'da örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da dolandırıcılık operasyonunda 14 tutuklama, System.String[]

Şanlıurfa'da örgütlü olarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı, ucuz döviz satmak vaadiyle suç işleyen, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak ve dolandırıcılık yapan kişilere yönelik soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Ceylanpınar'a bağlı bazı mahalleler ile Mardin'in Kızıltepe ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, ruhsatlı olan 4 tabanca ile 6 uzun namlulu tüfek ise incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ceylanpınar Adliyesine sevk edilen zanlılardan 14'ü tutuklandı. Diğer iki zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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