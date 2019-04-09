Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Dolu Etkili Oldu; Kaya Parçaları Yola Düştü, Ekili Alanlar Zarar Gördü

Şanlıurfa'da Dolu Etkili Oldu; Kaya Parçaları Yola Düştü, Ekili Alanlar Zarar Gördü

1 saat önce

Şanlıurfa'da dolu etkili oldu; kaya parçaları yola düştü, ekili alanlar zarar gördüŞanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, şiddetli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola düştü, ulaşım aksadı.

Şanlıurfa'da dolu etkili oldu; kaya parçaları yola düştü, ekili alanlar zarar gördü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, şiddetli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola düştü, ulaşım aksadı. Dolu nedeniyle ekili tarlalarla birçok iş yeri zarar gördü.

Kent merkezi ve ilçelerdeki sağanak yağışın ardından Birecik'te dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeniyle birçok iş yerinde hasar oluştu. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, Fırat Nehri kenarındaki dağdan kopan kayalar yola düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yolda ulaşım güçlükle sağlandı. Birecik Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kaya parçalarını yoldan kaldırdı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı bazı kırsal mahalledeki ekili alanlar da zarar gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ŞANLIURFA, (DHA)-

(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 07:55 Kaynak: DHA
Dolu Yağışı, Birecik, Şanlıurfa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, S-400 Tartışmalarına Son Noktayı Koydu: Bu İş Bitmiştir İstanbul Havalimanı'na Tarihi Taşınma Sonrası İş İlanları da Arttı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı İstanbul'da İtiraz Edilen 57 Sandıktan 51'inin Sayımı Tamamlandı! İşte Son Durum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 20:59:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Dolu Etkili Oldu; Kaya Parçaları Yola Düştü, Ekili Alanlar Zarar Gördü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]