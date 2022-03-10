Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da yağışlı hava etkisi devam ediyor. Zaman zaman etkisini artıran yağmur ve dolu yağışı, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Kentte ara ara devam eden yağmur, öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.