Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi

10.03.2022 16:48

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkilediŞANLIURFA Şanlıurfa'da yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Şanlıurfa'da yağışlı hava etkisi devam ediyor. Zaman zaman etkisini artıran yağmur ve dolu yağışı, yaya ve sürücülere zor anlar yaşattı. Kentte ara ara devam eden yağmur, öğle saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı. Yoğun yağış nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmaktan kurtulamadı.

Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi
Şanlıurfa'da dolu ve yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi

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Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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